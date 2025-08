Liquidi oltre i 100 ml nel bagaglio a mano: nuove regole valide al T1 di Malpensa e Linate, non al T2

Sono soltanto cinque gli aeroporti italiani in cui, al momento, è possibile portare nel bagaglio a mano liquidi superiori ai 100 millilitri. Lo ricorda l’Enac, che con una nota pubblicata sul proprio sito conferma l’entrata in vigore parziale delle nuove disposizioni europee sul trasporto di liquidi, aerosol e gel in cabina.

Nuove regole europee

La novità discende dalle disposizioni dell’ECAC, la Conferenza europea dell’aviazione civile, che consente ai viaggiatori di portare in cabina contenitori più grandi rispetto al limite precedente dei 100 ml. Tuttavia, l’applicazione pratica varia da scalo a scalo, in base alla disponibilità dei macchinari necessari per i controlli di sicurezza.

Dove sono già operative

Ecco i cinque scali italiani dove è già possibile viaggiare con liquidi oltre i 100 ml:

Roma Fiumicino: regola valida per tutti i passeggeri, tranne per i voli diretti verso Stati Uniti e Israele.

Milano Linate: consentito il trasporto fino a 2 litri senza separare i liquidi dal bagaglio.

Milano Malpensa Terminal 1: stesse regole di Linate, fino a 2 litri.

Bologna: regola valida per tutti i passeggeri e destinazioni.

Torino: nuova regola solo per chi utilizza il passaggio prioritario (fast track).

Eccezioni e scali esclusi

Per il Terminal 2 di Malpensa e per la maggior parte degli aeroporti italiani continuano a valere le vecchie norme: contenitori da massimo 100 ml inseriti in sacchetti trasparenti richiudibili da 1 litro, da estrarre ai controlli. A Malpensa T2 fanno eccezione i passeggeri fast track, che seguono le nuove disposizioni.

Attenzione ai voli di ritorno

Enac invita i viaggiatori a controllare sempre le regole sia nello scalo di partenza sia in quello di ritorno o eventuali scali intermedi. Le differenze tra aeroporti potrebbero creare problemi durante i controlli di sicurezza, soprattutto nei viaggi internazionali.