Lutto nel mondo della tv: è morto Pippo Baudo
Il famosissimo presentatore aveva 89 anni: da Sanremo ai quiz: ha fatto in Italia la storia della Tv
È morto all’età di 89 anni Pippo Baudo: presentatore, uomi di televisione che ha fatto in Italia la storia della tv.
All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, è uno dei volti più iconici della televisione italiana. Considerato il “re del piccolo schermo”, ha legato il suo nome a programmi che hanno fatto la storia della Rai, come “Domenica In”, “Fantastico”, “Canzonissima” e soprattutto al Festival di Sanremo, da lui condotto per ben tredici edizioni, imprimendo uno stile inconfondibile di professionalità e sobria eleganza.
Baudo ha scoperto e lanciato numerosi artisti poi diventati protagonisti della musica e dello spettacolo, tra cui Andrea Bocelli, Giorgia e Laura Pausini, confermando la sua capacità di cogliere il talento. Dotato di grande carisma, eloquio impeccabile e innata capacità di intrattenere, ha saputo mantenere vivo il rapporto con il pubblico per decenni, diventando un punto di riferimento per diverse generazioni.
Oltre alla carriera televisiva, ha avuto esperienze come attore, cantante e persino avvocato, professione per cui si era laureato prima di intraprendere il percorso artistico. Ancora oggi il suo nome è sinonimo di televisione di qualità e tradizione italiana.
