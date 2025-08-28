Morosolo, festa fluo e musica live per il compleanno del Riarma Caffè

Sabato 30 agosto il bar di Piazza Giovanni XXIII festeggia con DJ set, risottata e il live dei Libera Uscita, tribute band di Ligabue

Il Riarma Caffè di Morosolo spegne le candeline con una serata speciale: sabato 30 agosto 2025 va in scena il Fluo Party, un evento all’insegna della musica, del buon cibo e dell’allegria.

L’appuntamento è in Piazza Giovanni XXIII, dove il locale festeggerà il proprio compleanno con un evento che promette di accendere l’atmosfera fin dal tramonto.

Programma della serata

La serata prende il via alle 18:00 con un DJ set che accompagnerà l’aperitivo e il primo brindisi.

Alle 20:45 sarà il momento della risottata, servita per tutti i presenti.

A partire dalle 21:00, saliranno sul palco i Libera Uscita, tribute band di Ligabue, per un concerto dal vivo che farà cantare il pubblico con i grandi classici del rocker emiliano.

Il dress code? Fluo, naturalmente: colori accesi e look brillanti per rendere l’atmosfera ancora più vivace e festosa.

Info e prenotazioni

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni:

Arianna – 348 2342907 oppure direttamente presso il Riarma Caffè, in Piazza Giovanni XXIII a Morosolo.