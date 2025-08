Principio d’incendio in uno stabile abbandonato a Malnate

Nel pomeriggio di domenica 3 agosto, intorno alle 16:45, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Malnate per un principio d’incendio all’interno di uno stabile abbandonato situato in via Toti.

L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato del fumo provenire dall’edificio. Sul posto sono state inviate diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono intervenute con un’autopompa, un fuoristrada antincendio e un’autobotte.

L’incendio, fortunatamente contenuto e circoscritto, è stato rapidamente domato. Non si registrano feriti.

Restano da chiarire le cause del rogo.