Quater pass par Gavirà: domenica 31 agosto si corre per la memoria

Domenica 31 agosto 2025 torna a Gavirate “Quater pass par Gavirà – Run for Alzheimer”, l’evento podistico ludico motorio organizzato da Progetto Rughe odv, Pro Loco Gavirate e Camminatori San Carlo. Una mattinata di sport e solidarietà con partenza libera tra le 8.00 e le 9.30 dal lungolago, con due percorsi di 6 o 11 chilometri.

Il ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione Progetto Rughe odv, impegnata nel supporto e nella cura delle persone affette da Alzheimer.

L’iniziativa è omologata FIASP e valida per i timbri I.V.V., ed è pensata per coinvolgere partecipanti di tutte le età e livelli di allenamento.

Percorsi tra natura e storia

Il tracciato si snoda sul lungolago e nel centro storico, con due opzioni: una più breve di 6 km e una più lunga di 11 km, entrambe accessibili e presidiate dal personale volontario fino alle ore 12.00. In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il tracciato per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Durante l’evento sarà aperto al pubblico anche il Chiostro di Voltorre, offrendo un’occasione culturale oltre che sportiva.

Come partecipare

Il ritrovo è previsto a partire dalle 7.45 presso la sede della Pro Loco di Gavirate sul lungolago. Le iscrizioni sono possibili:

fino alla partenza per i singoli

entro il 29 agosto per i gruppi (minimo 15 persone), inviando l’elenco nominativi a info@camminatorisancarlo.it

Il contributo di partecipazione è di 4 euro con tessera FIASP, 4,50 euro per i non soci. Per i gruppi è previsto un riconoscimento ai più numerosi.