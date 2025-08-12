Ribaltamento a Caronno Pertusella, 60enne in ospedale

Incidente stradale con ribaltamento a Caronno Pertusella: un 60enne alla guida di un Suv compatto ha perso il controllo della guida e il veicolo si è ribaltato.

In via Quasimodo, periferia di Caronno, sono intervenute un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’automedica. Il 60enne è stato portato in ospedale a Saronno in “codice giallo”, vale a dire non in pericolo di vita (l’immagine è d’archivio).

L’uomo potrebbe aver avuto un malore, una reazione troppo decisa alla guida potrebbe aver portato il veicolo a ribaltarsi, in considerazione anche del baricentro alto del Suv.