Ribaltamento a Caronno Pertusella, 60enne in ospedale

L'incidente in via Quasimodo. L'uomo ha forse perso il controllo a causa di un malore

Cesate - Croce Viola

Incidente stradale con ribaltamento a Caronno Pertusella: un 60enne alla guida di un Suv compatto ha perso il controllo della guida e il veicolo si è ribaltato.

In via Quasimodo, periferia di Caronno, sono intervenute un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’automedica. Il 60enne è stato portato in ospedale a Saronno in “codice giallo”, vale a dire non in pericolo di vita (l’immagine è d’archivio).

L’uomo potrebbe aver avuto un malore, una reazione troppo decisa alla guida potrebbe aver portato il veicolo a ribaltarsi, in considerazione anche del baricentro alto del Suv.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 12 Agosto 2025
