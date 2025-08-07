Schianto con feriti in via Jamoretti a Induno Olona

È di due auto distrutte, feriti, e traffico completamente in tilt in ingresso a Induno Olona il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30.

L’incidente, un frontale fra due utilitarie è avvenuto lungo la via Jamoretti, strada importante oper la viabilità del centro alle porte di Varese.

I feriti nell’incidente sono stati soccorsi dalla polizia locale e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto che hanno messo in sicurezza la scena dell’incidente collaborando coi sanitari a prestare i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli, in tutto tre persone, di cui due rimaste ferite sembra in modo non grave: si tratta di due uomini di 42 anni.

I volontari del soccorso della croce rossa italiana Valceresio hanno immobilizzato i pazienti posizionandoli su un piano rigido, rilevato i parametri e disposto il ricovero.

Sul posto ha operato anche la polizia locale. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato.