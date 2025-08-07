Sgomberata una casa occupata nel quartiere di Sciarè

La Polizia Locale di Gallarate ha condotto uno sgombero di un immobile dismesso in zona Sciarè, dietro la stazione cittadina, che da tempo era diventato abitazione di fortuna da parte di varie persone, uomini e donne.

Se n’era parlato qualche tempo fa anche per una rissa che era nata nel vicino parchetto di via Bergamo, che aveva coinvolto due diversi gruppi di “residenti”.

L’operazione di sgombero è partita all’alba di lunedì: è stata pianificata e diretta dal vicecomandante Gianluca Risi, responsabile del Nucleo RUS (Reparto Unità Specialistiche) e ha visto l’impiego dell’unità cinofila e di quattordici agenti dotati dei mezzi speciali di protezione, tra cui gli scudi da ordine pubblico che il comando ha acquisito di recente.

Nel corso del blitz, gli operatori sono riusciti a bloccare cinque persone, tutte straniere, non comunitari privi di documenti.

Durante le fasi dell’intervento, una delle persone presenti ha tentato la fuga, gettandosi in strada: è stato investito da un’autovettura in transito. L’uomo è stato trasportato in “codice verde” all’ospedale di Gallarate per accertamenti clinici, compresi esami radiologici utili a verificare l’età.

Su richiesta della Polizia Locale, è stato contattato il proprietario dell’immobile per formalizzare querela per invasione e occupazione a fini abitativi. I cinque fermati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria a piede libero, in attesa degli sviluppi delle verifiche in banca dati. È stato inoltre informato l’Ufficio Immigrazione per la valutazione di eventuali provvedimenti di espulsione.

«Voglio sottolineare ancora una volta come il Comando della Polizia Locale operi a 360°, con le risorse a disposizione, coordinate dal vicecomandante Marco Cantoni» dice l’assessore alla Sicurezza, alla Polizia locale e alla Protezione civile, Germano Dall’Igna. L’operazione si inserisce in un più ampio programma di controllo del territorio e contrasto ai fenomeni di degrado urbano, in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli uffici competenti».