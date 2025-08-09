Somma Lombardo celebra San Coronato con una festa speciale nell’anno del Giubileo

Dal 30 agosto al 6 settembre processioni, incontri e concerti per il martire traslato dalle catacombe romane

A Somma Lombardo si rinnova la tradizione della festa di San Coronato, martire di cui non si conosce il nome originario e le cui reliquie, traslate secoli fa dalle catacombe romane, sono custodite nella chiesa di San Bernardino.

Quest’anno, in occasione dell’anno giubilare, il Santo sarà portato in processione fino alla Basilica di Sant’Agnese, fulcro delle celebrazioni.

Il programma

I festeggiamenti si apriranno sabato 30 agosto alle 17.30 con la Santa Messa solenne nella chiesa di San Bernardino, presieduta da don Franco Gallivanone, vicario episcopale per la zona pastorale II di Varese. Seguirà la processione con l’urna verso la Basilica di Sant’Agnese.

Lunedì 1 settembre alle 21, sempre a San Bernardino, incontro con mons. Ennio Apeciti sul tema “I veri rivoluzionari, quelli che cambiano la storia: i Santi” (Papa Benedetto XVI).

Mercoledì 3 settembre, ore 21, concerto di fisarmoniche; venerdì 5 settembre, ore 21 in Basilica di Sant’Agnese, concerto con Coro e Orchestra “Amadeus”.

Chiusura sabato 6 settembre alle 17.30 con la Messa solenne in Basilica e la processione di ritorno dell’urna verso San Bernardino.