Taino in festa: Rocket Roulette e paella per la serata del 2 agosto

Serata di musica e buon cibo quella in programma sabato 2 agosto 2025 a Taino. In piazza Piero e Gaspare Pajetta, nell’ambito della rassegna estiva “Taino in Festa”, arriva la band Rocket Roulette, formazione nota per i suoi live che uniscono energia rock e sonorità dance. L’appuntamento comincia alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico e la tradizionale paella su prenotazione, per proseguire alle 21 con il concerto.

Musica e divertimento con i Rocket Roulette

La band, definita “The Only Live DJ Band”, propone un repertorio che fonde performance dal vivo e ritmo da discoteca, creando uno spettacolo pensato per far ballare il pubblico. Sul palco i musicisti alternano strumenti e consolle, dando vita a una serata coinvolgente che fa parte del calendario estivo organizzato dalla Pro Loco di Taino.

La paella su prenotazione

La cena a base di paella sarà disponibile solo su prenotazione tramite WhatsApp al numero 389 0279888. Il piatto potrà essere gustato in piazza o ritirato da asporto entro le ore 19. Lo stand gastronomico rimarrà attivo per tutta la serata con altre proposte tipiche.

Programma della serata

Ore 19.00 – Apertura stand gastronomico e ritiro paella prenotata

Ore 21.00 – Concerto Rocket Roulette (The Only Live DJ Band)

Informazioni e contatti

L’evento è a ingresso libero e si svolge in piazza Piero e Gaspare Pajetta, nel centro di Taino. Aggiornamenti e dettagli sono disponibili sui canali della Pro Loco.

Organizzatori: Pro Loco Taino

Date: Sabato 2 agosto 2025

Luogo: Piazza Piero e Gaspare Pajetta, Taino (VA)

Contatti: Prenotazioni paella via WhatsApp 389 0279888