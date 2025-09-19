Besnate
A Besnate torna la Festa dell’uva, distribuzione porta a porta e pigiatura “alla vecchia maniera”
Domenica 21 settembre la Pro Loco e i Borghi riportano in paese una tradizione che riporta in vita la memoria contadina
21 Settembre 2025
Domenica 21 settembre a Besnate ritorna la Festa dell’uva, l’appuntamento con la tradizione organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione dei Borghi.
La giornata inizia alle 9:30 con la distribuzione porta a porta dell’uva e del pane con l’uva lungo le vie del paese. Un gesto antico, che richiama le usanze di un tempo, e che coinvolge tutti i cittadini.
Nel pomeriggio, dalle 15:00, è il momento per bambini e ragazzi di cimentarsi con la pigiatura dell’uva “alla vecchia maniera” in piazza Santa Maria del Castello. L’attività è accompagnata da altri giochi della tradizione popolare, proprio come nelle feste di un tempo.
Gli organizzatori fanno sapere che in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.
