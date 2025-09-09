A Gallarate è comparsa la “droga della risata”
Nei cestini in zona stazione il ritrovamento delle bombolette di protossido d'azoto, gas usato nell'industria alimentare e medica ma anche come stupefacente
A Gallarate sbarca la “droga della risata”: nei cestini in zona stazione sono comparse infatti alcune bombolette di protossido di azoto, gas utilizzato sempre più dai ragazzi come stupefacente a basso costo.
Ultimi avvistamenti: in corso XXV Aprile, una delle strade della zona più “calda” per quanto riguarda lo spaccio. Ma avvistamenti simili ci sono stati anche in piazza e – dal lato opposto dei binari – in via Venegoni.
Il protossido di azoto (o diossido di azoto) ha vari usi nel settore medico e alimentare, come additivo o (è l’uso per cui è più noto) come anestetico, funzione scoperta già nell’Ottocento. È il cosiddetto “gas esilarante”. A determinate concentrazioni può provocare stati di euforia ed effetti dissociativi, ma anche diminuzione dell’ansia, un effetto che si ritiene abbia avuto un ruolo nella diffusione tra i più giovani.
Anche per le modalità molto “artigianali” di assunzione, può diventare molto pericoloso in caso di dosi troppo massicce.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.