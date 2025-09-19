A Uboldo è tutto pronto per la Sagra della Patata

Sabato 20 e domenica 21 settembre Uboldo si anima con la tante iniziative organizzate dalla Pro loco di Uboldo e dalle associazioni cittadine

Sabato è in programma una presentazione di un libro alle ore 16 nella Casa dei Talenti in via per Origgio 1. Successivamente il ritrovo è all’oratorio San Pio per una cena tradizionale lombarda e romagnola. Domenica dalle 9 alle 19, si svolgeranno i due concorsi di pittura e fotografia con diversi premi in palio.

Per le vie del paese ci saranno mercatini creativi, musica e street food, ma anche giochi, intrattenimento e tanto altro

