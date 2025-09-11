Vedano Olona
A Vedano Olona un altro fine settimana di eventi con “Aspettando il Palio”
Dopo gli eventi sportivi dello scorso fine settimana, sabato 13 settembre il Palio entrerà nel vivo con la “Fiaccolata tra i Rioni”. Domenica 14 settembre un’altra giornata di giochi e sfide
Nuovo fine settimana in compagnia del Palio dei Rioni di Vedano Olona, manifestazione che sebbene giovane è già diventata uno degli eventi più attesi dell’anno.
Il percorso che porterà alla proclamazione del vincitore sarà anche quest’anno a tappe e ricco di novità. Dopo gli eventi sportivi dello scorso fine settimana, sabato 13 settembre la manifestazione entrerà nel vivo con la “Fiaccolata tra i Rioni“. Era prevista anche una cena con i tavoli allestiti in via Matteotti, che è stata però annullata a causa delle previsioni meteo avverse.
Domenica 14 settembre un’altra giornata di giochi: con la collaborazione di Ceves Vedano, grande torneo di basket al Parco Fara Forni a partire dalle 14,30. Alle 20 appuntamento con la Benedizione della Croce al Rione Crùseta con l’accompagnamento della Filarmonica Ponchielli, seguito alle 21 dal concerto della “Time Machine Band” .
Il fine settimana successivo, dal 19 al 21 settembre, il programma del Palio vedrà l’intensificarsi dei festeggiamenti con giochi, gare di corsa, tornei di ping pong, e una serie di attività che coinvolgeranno tutti i rioni del paese. Il culmine del Palio sarà la grande sfilata dei rioni in costume in occasione della festa patronale di San Maurizio, seguita dalla premiazione del rione vincitore e dalla tradizionale “Polenta e Zola” preparata dal Centro Sociale Spech.
Tutte le informazioni sono pubblicate sulla pagina Facebook del Palio.
Qui la locandina con i dettagli del programma e gli eventi della festa patronale