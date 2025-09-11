A Vedano Olona un altro fine settimana di eventi con “Aspettando il Palio”

Nuovo fine settimana in compagnia del Palio dei Rioni di Vedano Olona, manifestazione che sebbene giovane è già diventata uno degli eventi più attesi dell’anno.

Il percorso che porterà alla proclamazione del vincitore sarà anche quest’anno a tappe e ricco di novità. Dopo gli eventi sportivi dello scorso fine settimana, sabato 13 settembre la manifestazione entrerà nel vivo con la “Fiaccolata tra i Rioni“. Era prevista anche una cena con i tavoli allestiti in via Matteotti, che è stata però annullata a causa delle previsioni meteo avverse.

Domenica 14 settembre un’altra giornata di giochi: con la collaborazione di Ceves Vedano, grande torneo di basket al Parco Fara Forni a partire dalle 14,30. Alle 20 appuntamento con la Benedizione della Croce al Rione Crùseta con l’accompagnamento della Filarmonica Ponchielli, seguito alle 21 dal concerto della “Time Machine Band” .

Il fine settimana successivo, dal 19 al 21 settembre, il programma del Palio vedrà l’intensificarsi dei festeggiamenti con giochi, gare di corsa, tornei di ping pong, e una serie di attività che coinvolgeranno tutti i rioni del paese. Il culmine del Palio sarà la grande sfilata dei rioni in costume in occasione della festa patronale di San Maurizio, seguita dalla premiazione del rione vincitore e dalla tradizionale “Polenta e Zola” preparata dal Centro Sociale Spech.

Tutte le informazioni sono pubblicate sulla pagina Facebook del Palio.

Qui la locandina con i dettagli del programma e gli eventi della festa patronale