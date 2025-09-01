Varese News

Addio a don Giacomo Pezzoni, cappellano degli ospedali di Gallarate e Busto

Per quasi vent'anni è stato un riferimento per malati e personale del Sant'Antonio Abate, per poi passare nel più grande presidio bustocco. Nel suo passato anche la lunga esperienza missionaria

don Giacomo Pezzoni

Addio a don Giacomo Pezzoni, noto come cappellano negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio.

A Gallarate prese servizio nel 1989, succedendo a don Amilcare, e fu poi presente in anni di grandi trasformazioni del Sant’Antonio Abate. Poi nel 2007 passò al più grande ospedale di Busto Arsizio.

«Di lui ricordiamo la grande umanità e lo spirito di servizio che lo hanno accompagnato nell’assistenza quotidiana ai malati e alle loro famiglie, testimoniando vicinanza e consolazione in momenti di fragilità»,scrive sul profilo social l’ASST Valle Olona, l’azienda sanitaria che oggi riunisce i due ospedali.

Classe 1940, aveva anche un passato da sacerdote missionario, dal 1970 al 1984 a Metagalpa, in Nicaragua, dove era poi tornato anche dopo l’esperienza ospedaliera.

Pubblicato il 01 Settembre 2025
