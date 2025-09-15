Annalisa Menga è il nuovo comandante dei Carabinieri di Saronno
Annalisa Menga sostituisce il maggiore Fortunato Suriano, che lascia la provincia dopo cinque anni di servizio per andare a dirigere la Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina
Il capitano Annalisa Menga è stata recentemente nominata nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Saronno. Classe 1989, originaria di Roma, Annalisa Menga ha 35 anni ed è entrata nell’Arma nel 2012.
Nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui quello di comandante di plotone e insegnante alla Scuola per allievi carabinieri di Reggio Calabria. Prima di arrivare a Saronno, è stata alla guida del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) a Pavia e in seguito comandante della Compagnia Carabinieri di Borgosesia.
Annalisa Menga sostituisce il maggiore Fortunato Suriano, che lascia la provincia dopo cinque anni di servizio per andare a dirigere la Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina.
(foto dal quotidiano online Corriere Valsesiano)
Addii e nuovi incarichi per quattro ufficiali del Comando provinciale dei carabinieri di Varese
