Approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla responsabilità medica: soddisfatti i sindacati di categoria
Il DDL introduce criteri più chiari per la valutazione della colpa grave e riconosce il contesto operativo degli operatori sanitari, dai medici agli infermieri, come elemento fondamentale nel giudizio penale
Il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta, secondo i principali sindacati medici e infermieristici, un passo importante verso una riforma strutturale della responsabilità penale e civile degli operatori sanitari.
Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, esprime soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, che considera un risultato significativo, anche grazie all’azione del sindacato: «Il DDL – sottolinea – definisce finalmente in modo organico i limiti della procedibilità penale in caso di colpa grave del medico, tutelando chi opera in situazioni complesse».
Di Silverio ringrazia in particolare il Ministro della Salute Orazio Schillaci per aver mantenuto l’impegno preso pubblicamente, e ribadisce che la norma non è uno scudo corporativo, ma un modo per garantire ai cittadini cure più sicure grazie a professionisti meno esposti a pressioni giudiziarie infondate.
Anche Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, accoglie positivamente il provvedimento, evidenziando come il DDL riconosca finalmente le difficoltà operative del personale sanitario, come la carenza di organico, l’emergenza continua e la complessità del lavoro in équipe. Secondo De Palma, è fondamentale che anche gli infermieri e le altre figure professionali sanitarie, che condividono con i medici responsabilità e carichi di lavoro, siano tutelati con criteri di giudizio più realistici e aggiornati. Chiede inoltre che il Parlamento completi il lavoro con un testo definitivo che dia riconoscimento pieno al ruolo delle professioni sanitarie nella tutela della salute pubblica.
