Asti e le Langhe, gita fuori porta per la Pro Loco Castronno

Vigneti, buon cibo e città d’arte: la gita organizzata porterà i partecipanti ad “assaporare” le Langhe e a scoprire le bellezze architettoniche di Asti. Iscrizioni entro il 7 settembre

Una giornata alla scoperta delle colline piemontesi tra vigneti, sapori e storia. Domenica 26 ottobre 2025 la Pro Loco di Castronno, in collaborazione con Panorami d’Autore, organizza una gita ad Asti e nelle Langhe, con un programma ricco di esperienze enogastronomiche e culturali.

Il programma della giornata

La partenza è prevista alle ore 6.45 dal parcheggio del cimitero di Castronno, con viaggio in pullman Gran Turismo. La prima tappa sarà una cantina vinicola, dove i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata con degustazione di vini locali.

A seguire, il gruppo si sposterà ad Asti per il pranzo in ristorante, che comprenderà un menù completo con bis di antipasti, primi, secondo, dolce e caffè. Nel pomeriggio ci sarà tempo per una visita libera della città, passeggiando tra le vie del centro storico, i palazzi medievali e le celebri piazze. La partenza per il rientro a Castronno è fissata alle ore 17.00.

Iscrizioni e costi

La quota di partecipazione è di 90 euro e comprende trasporto in pullman, visita e degustazione in cantina, pranzo in ristorante e assicurazione medico/bagaglio. Non sono inclusi eventuali ingressi, mance ed extra personali.

Le iscrizioni, con saldo, devono essere effettuate entro domenica 7 settembre 2025, contattando Jessica al numero 348 3719116.