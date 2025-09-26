Besozzo celebra i 90 anni della Casa di Riposo con un’apericena solidale

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di strumenti per la fisioterapia degli ospiti

Sabato 4 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, la Rsa Ronzoni di Besozzo festeggia i suoi 90 anni di attività con un apericena solidale aperto a tutti. L’appuntamento è fissato per le 18:30 nel cortile del Comune di Besozzo.

Il programma della serata

La cena si apre con un ricco aperitivo seguito da un piatto caldo preparato grazie alla collaborazione della Pro Loco di Besozzo e della Fattoria Tagni di Castelletto di Cardana. Nel corso della serata sono previsti anche alcuni interventi istituzionali.

Un gesto concreto per la Rsa

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla casa di riposo di Besozzo e destinato all’acquisto di nuove strumentazioni per la fisioterapia attiva e per la cura degli ospiti.

Prenotazioni e informazioni

Per partecipare all’evento è obbligatorio prenotarsi entro mercoledì 1 ottobre scrivendo un messaggio Whatsapp al numero 3274270349 oppure al 3393919953. Il costo è di 25 euro a persona. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.