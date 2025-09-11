Camminata per i pensionati a Carnago: un evento all’insegna del benessere

Carnago si prepara ad accogliere i suoi cittadini per una camminata speciale, dedicata ai pensionati, che si terrà il 4 ottobre 2025, con ritrovo alle 15:50 presso il parchetto di via Svevo. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino, rappresenta un momento di socialità e benessere.

Il Gruppo di Cammino ha invitato tutti i pensionati, con un messaggio speciale rivolto ai giovanotte e giovanotti: “Questa passeggiata è dedicata a voi!” È un’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della salute, della cultura, unendo generazioni in un’atmosfera di allegria e condivisione.

Durante l’evento, sarà anche estratto il fumetto “Woman Power”, un tributo alle Donne che hanno cambiato il Mondo, per celebrare le figure femminili che, con la loro determinazione e il loro impegno, hanno ispirato generazioni. Il Gruppo di Cammino Carnaghese ha da sempre avuto a cuore la promozione della salute, del benessere e della socialità, valori che vengono messi in pratica ogni sabato pomeriggio alle 15:50, con la camminata settimanale aperta a tutti. La partecipazione è gratuita.

Maria Vivido, conduttrice del GCC San Martino, invita tutti a non perdere questa occasione, sottolineando l’importanza della partecipazione a eventi che promuovono una vita attiva e sana: “Salvate la data e, forza, tutti in marcia!”