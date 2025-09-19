Carnago Country Fest 2025: tre giorni di musica, balli e atmosfera western

Tre giorni di musica, balli, rievocazioni e sapori western: dal 26 al 28 settembre torna a Carnago il Country Fest, con concerti, animazioni per famiglie e spettacoli a ingresso gratuito

L’estate è la stagione che vorremmo non finisse mai. E così la Pro Loco di Carnago per il nono anno consecutivo, ha trovato il modo di protrarla con le 3 favolose giornate del Carnago Country Fest. Tre giorni indimenticabili, a contatto con la natura, buon cibo e tanta musica country.

Sull’aia dell’accogliente Fattoria Cogo ci saranno momenti di autentica gioia per tutti con musica anche live, balli country e imperdibili stage di prova accessibili a chiunque lo desideri. Gli stage, organizzati dalla Scuola Four Steps in Place, permetteranno a ognuno di divertirsi, anche ai bambini, oltre alla possibilità di provare le golosità prodotte dalla Fattoria.

Il programma

Venerdì 26 settembre

Dalle ore 19.00 un gustoso menù western con carne alla griglia, alette BBQ e succulenti costine alla brace accoglierà i visitatori.

La serata prosegue con la live music della Julius Country Sunshine Band, uno spettacolo di country e rock&roll tra chitarre, basso, batteria e un pizzico di banjo. La band suonerà con energia, passione e grinta, per un magico concerto live.

Lo spettacolo sarà preceduto da musica da DJ per tutti gli appassionati del genere.

Sabato 27 settembre

Ore 14.30: animazioni e battesimo della sella per i più piccoli.

Dalle 15.00: apertura dell’accampamento storico militare C.S.A. dell’esercito americano confederato, con rievocazioni in costume, informazioni e didattica su come vivevano e combattevano i soldati nella guerra di secessione americana (1861-1865), alla quale presero parte anche volontari italiani.

Ore 17.00: Country Line Dance per tutti, con Andrea Castelli (Jack&Jack), Emanuele Scordino (MBM Country) e Roby Ponzoni (4 Steps in Place). Spazio al “Beginner Time” e alla Line Dance “Old”. Si balla fino a notte inoltrata!

Ore 19.00: cena con carne alla brace e tante specialità.

Domenica 28 settembre

La festa inizia a mezzogiorno con le proposte del Saloon, piatti rigorosamente alla griglia.

Il pomeriggio è dedicato alle famiglie:

Ore 14.30: continuano le visite guidate all’accampamento storico militare C.S.A.

Attività per i bimbi: battesimo della sella, giochi, ballo con personaggi cartoon, animazione di gruppo e stage per i più grandi.

DJ set curato da Jenny Formenti, Roby e Davide De Salve, balli country ed esibizioni della scuola 4 Steps in Place.

Ore 16.00: Horse Show, spettacolo equestre a cura del Centro Ippico Contea Baraggia con suggestive evoluzioni a cavallo.

A seguire: concorso “Old Time Dress in fattoria”, sfilata di costumi ispirati al Vecchio West. La giuria popolare premierà i 3 outfit più a tema. Iscrizioni gratuite sul posto o via mail: info@4stepsinplace.it.

A chiudere, ancora Country Line Dance fino a sera.

Informazioni utili

Durante tutti e tre i giorni, al Saloon dalle 19.00 (e anche a mezzogiorno la domenica) sarà attivo un eccellente servizio di ristorazione con cucina western, fiumi di birra, agrigelato e prodotti della fattoria.

Ingresso gratuito.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3474325807, scrivere a prolococarnago@tiscali.it o seguire la pagina Facebook della Pro Loco Carnago