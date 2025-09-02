Castiglione Olona accende i barbecue con “Smoke in the Caste 2025”

Domenica 7 settembre torna la gara BBQ valida per il Campionato Italiano: food, musica, auto americane e la Fiera del Cardinale per una giornata a stelle e strisce

Torna a Castiglione Olona l’appuntamento più “fumante” dell’anno: domenica 7 settembre 2025, il Castello di Monteruzzo ospiterà la seconda edizione di “Smoke in the Caste”, gara ufficiale del Campionato Italiano di Barbecue. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il BBCÜ TEAM Castiglione Olona, ed è aperto a tutti i team e appassionati della griglia.

La sfida inizierà alle ore 9.30: i partecipanti si sfideranno nella preparazione di piatti a base di BBQ, sotto lo sguardo attento di una giuria esperta che valuterà le migliori preparazioni. Ma la giornata non sarà solo competizione: il Castello e i suoi spazi ospiteranno fino alle ore 21.00 attività e intrattenimento per tutte le età.

Una giornata per tutta la famiglia

L’evento si propone come una vera e propria festa in stile americano:

Stand gastronomico curato dal BBCÜ TEAM con Pulled Pork, Ribs (costine) e altre specialità cotte rigorosamente al BBQ

Esposizione di auto americane per gli amanti dei motori e dell’american style

Parco giochi con gonfiabili per i più piccoli

Musica dal vivo con tre gruppi che si alterneranno nel corso della giornata

Un’occasione perfetta per trascorrere la domenica in compagnia, con buona musica, cibo di qualità e tante sorprese per grandi e piccoli.

Fiera del Cardinale e musei aperti

In contemporanea a “Smoke in the Caste”, il centro storico di Castiglione Olona ospiterà anche la tradizionale Fiera del Cardinale, appuntamento mensile molto amato dagli appassionati di antiquariato e collezionismo.

Circa 90 espositori animeranno le vie del borgo con bancarelle di:

artigianato artistico

oggetti vintage

vinili

libri antichi

hobbistica

Inoltre, saranno aperti al pubblico i musei cittadini, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per scoprire o riscoprire il ricco patrimonio culturale del borgo.