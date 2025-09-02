Cena, musica e tradizione, a Morosolo è l’ora della Sagra Settembrina

Una serata all’insegna del gusto e del divertimento attende gli abitanti di Casciago e dintorni: sabato 13 settembre 2025 torna la Sagra Settembrina, appuntamento ormai tradizionale promosso dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio e realizzata grazie all’impegno della Pro Loco di Casciago. L’evento si svolge presso l’area feste dell’oratorio di Morosolo, con inizio alle ore 19.00.

La serata propone una cena conviviale a base di piatti tipici della cucina lombarda e non solo: pollo alla cacciatora, polenta e zola, panini, patatine e, naturalmente, birra a volontà. L’atmosfera sarà quella delle feste popolari di fine estate, con la possibilità di condividere un momento di allegria con amici, famiglie e vicini.

Musica dal vivo con “The Good Vibes”

A partire dalle ore 20.45 il programma si arricchisce con il concerto live del gruppo The Good Vibes, che animerà la serata con il suo repertorio coinvolgente. Il palco dell’oratorio si trasformerà in un punto di ritrovo per chi vuole ballare, cantare o semplicemente godersi buona musica sotto le stelle.

Un evento per la comunità

La Sagra Settembrina rappresenta un’occasione per ritrovarsi e rafforzare lo spirito di comunità, in un momento dell’anno in cui si salutano le vacanze e si riprende il ritmo quotidiano. È anche un’opportunità per valorizzare gli spazi dell’oratorio e sostenere le attività associative locali.