Cocquio Trevisago, il 20 settembre si balla con “A Qualcuno Piace Cocq”

Quarta edizione dell’evento giovane e colorato all’Area feste di Caldana: stand gastronomico e DJ set per una serata tutta da vivere

Sabato 20 settembre 2025, l’Area feste di Caldana (Cocquio Trevisago) si accende con “A Qualcuno Piace Cocq”, evento giunto alla sua quarta edizione e organizzato da un gruppo di giovani volontari in collaborazione con la SOMS di Caldana.

La festa inizierà dalle ore 19.00 in via Broglio 8, con uno stand gastronomico attivo per tutta la serata, accompagnato da musica e un’atmosfera conviviale e inclusiva, in perfetto stile anni ’50, ispirata al celebre film “A qualcuno piace caldo”.

A fare ballare il pubblico sarà il DJ set di Deiv & Cek, con il supporto tecnico del Chacho Project, per un party all’aperto che promette di resistere a qualsiasi condizione meteo, come indicato ironicamente nella locandina con l’icona di un ombrellino.

“A Qualcuno Piace Cocq” è ormai diventato un appuntamento fisso per il territorio, nato dal basso e capace di coinvolgere giovani e famiglie in un contesto accessibile e festoso.