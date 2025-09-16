Corso di Informatica per la didattica al Newton di Varese: un’opportunità per docenti e ATA

L’ISIS Newton di Varese ha organizzato un corso dal titolo “Tecnologie Informatiche per la didattica“, pensato per supportare il personale docente e ATA nell’adozione delle nuove tecnologie per un insegnamento più moderno e inclusivo. Il corso, che si terrà tra il 22 e il 30 settembre, si propone di indirizzare le competenze degli educatori verso l’uso consapevole delle tecnologie per la didattica, partendo dall’analisi dei dati fino alla creazione di presentazioni e tesine digitali.

Un percorso di apprendimento pratico e innovativo

Il corso, della durata di 20 ore, è suddiviso in cinque moduli che affrontano temi fondamentali per l’integrazione delle tecnologie digitali nell’insegnamento. La formazione sarà guidata dal prof. Luca Calandro, esperto di informatica che da anni introduce gli studenti del Newton all’uso delle tecnologie. Ogni modulo è pensato per stimolare il processo di apprendimento attraverso l’uso di software e strumenti digitali che rispondono alle esigenze delle scuole e della società moderna.

Il programma del corso

1° modulo: Tecnologie e strumenti – Lunedì 22 settembre (14:30-18:30)

Introduzione all’informatica per la didattica, software Cloud, Office automation e obiettivi didattici.

2° modulo: Dati e informazioni – Mercoledì 24 settembre (14:30-18:30)

Dai motori di ricerca all’intelligenza artificiale, come cambia il panorama per gli studenti. Approfondimento sul diritto d’autore, citazioni e personalizzazione della didattica tramite AI.

3° modulo: Organizzare una presentazione – Giovedì 25 settembre (14:30-18:30)

Tecniche per trasformare i dati in informazione: utilizzo di temi, layout e smartart per creare presentazioni efficaci.

4° modulo: Strutturare una tesina – Lunedì 29 settembre (14:30-18:30)

Gestire la profondità della ricerca, utilizzare stili e note per automatizzare la redazione di una tesina.

5° modulo: Rappresentare i dati – Martedì 30 settembre (14:30-18:30)

Tecniche per integrare i dati nelle attività di ricerca tramite fogli di calcolo, analisi dei dati, generazione di grafici.

Per chi è pensato il corso

Il corso è aperto a tutto il personale docente e ATA del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed è previsto dal bando PNRR DM66/2023, finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali e metodologiche in ambito STEM. Non sono richieste competenze informatiche di partenza, rendendo il corso accessibile a tutti coloro che desiderano migliorare la propria capacità di utilizzo delle tecnologie per l’insegnamento.

La partecipazione al corso è gratuita e verrà rilasciato un attestato di partecipazione, a condizione di una frequenza minima del 70% (14 ore su 20). Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti.

Iscrizioni e informazioni

Per maggiori dettagli e per iscriversi, gli interessati possono contattare il prof. Luca Calandro all’indirizzo email: calandro.luca@isisvarese.edu.it.