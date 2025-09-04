Due Open Day per conoscere i Punti Nascita degli Ospedali di Cittiglio e Tradate

Due giornate di incontri e visite guidate per scoprire i servizi dei Punti Nascita. ASST Sette Laghi organizza due Open Day nei reparti di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Cittiglio e Tradate, dedicati alle famiglie e ai futuri genitori che desiderano conoscere da vicino percorsi, modalità di assistenza e team di professionisti.

La giornata a Cittiglio

Il primo appuntamento è previsto all’Ospedale di Cittiglio sabato 20 settembre 2025, con due momenti di apertura: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Durante l’Open Day sarà possibile visitare il reparto, scoprire i percorsi di accompagnamento alla nascita e incontrare ostetriche, ginecologi, pediatri e anestesisti, disponibili a rispondere alle domande delle famiglie.

Le porte aperte a Tradate

Una settimana dopo, sabato 27 settembre 2025, toccherà all’Ospedale di Tradate, dove dalle 9.00 alle 13.00 la Sala Parto accoglierà i visitatori.

Qui saranno presentati i servizi a disposizione dei genitori e le modalità di assistenza, con la possibilità di un confronto diretto con anestesisti, ostetriche e altri professionisti del Punto Nascita.

Partecipazione libera

Entrambi gli appuntamenti sono a partecipazione libera, senza necessità di prenotazione.

Per maggiori informazioni:

Ospedale di Cittiglio – Ostetricia e Ginecologia: 0332 607241 / 0332 607263

Ospedale di Tradate – Sala Parto: 0331 817253