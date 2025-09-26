Due proposte per persone con disabilità sul territorio della Valcuvia

Fondazione Xenia è un Ente del Terzo Settore operante sul territorio della provincia di Varese che si occupa di disabilità.

In maniera specifica e in totale sintonia con l’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che valorizza e tutela “… il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone”, l’obiettivo della Fondazione è quello di sostenere la vita autonoma delle persone con disabilità fornendo loro occasioni di crescita e di miglioramento della propria autonomia per favorirne l’inclusione sociale e per dare loro e alle loro famiglie una possibilità di preparare un “dopo di noi” adeguato e più sereno possibile.

Per conseguire il proprio obiettivo, nel prossimo mese di ottobre la Fondazione darà vita a due progetti di sicuro interesse.

La prima proposta, in collaborazione con la Cooperativa Costa Sorriso di Cassano Valcuvia, prevede di organizzare una scuola di cucina condotta da insegnanti preparati e appassionati dedicata a persone maggiorenni con disabilità: in un contesto professionale e protetto potranno formare le abilità necessarie per realizzare in autonomia i preparati di base per sé e per gli altri, potranno apprendere in maniera semplice a organizzare il proprio lavoro e il proprio spazio, utilizzare le attrezzature fondamentali, riordinare la cucina. La proposta si articola in 16 incontri quindicinali il lunedì dalle 9.30 alle 12.30, che si terranno a Cassano Valcuvia a partire da metà ottobre presso il Negozietto Solidale di Costa Sorriso. Al termine di ogni incontro i corsisti e i docenti pranzeranno insieme consumando ciò che si è cucinato.

La seconda iniziativa è il coro inclusivo “Voci del sottobosco”, gruppo musicale misto aperto a persone con disabilità e a tutti coloro che vogliono cantare insieme, guidato da musicisti professionisti. Le prove si terranno presso il Liceo Musicale Benedetti Michelangeli di Cuveglio, ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.00, seguendo il calendario scolastico. Al termine dell’anno si terrà un concerto.

Entrambe le iniziative sono dirette a tutte le persone con disabilità maggiorenni, anche in carico ai servizi diurni del territorio – che possono così far entrare nella propria progettualità due attività utili per la crescita personale dei loro utenti.

Per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere a segreteria@fondazionexenia.it, entro il 20 settembre.