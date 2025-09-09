Europei U23, sette medaglie per il canottaggio varesotto

Varese News

La spedizione guidata da Giovanni Calabrese conta tre atleti d'argento (Spirito, Chiavini, Borgonovo) e quattro di bronzo. Si allarga la bacheca stagionale a livello internazionale

Pur senza una medaglia d’oro – l’Italia guidata da Giovanni Calabrese ne ha vinte due con il singolista Marco Selva e con il doppio di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati – la spedizione varesotta ai Campionati Europei Under 23 di Racice si è rivelata molto positiva.

Sono stati in tutto sette gli atleti della nostra provincia (per nascita o appartenenza sportiva) capaci di salire sul podio nella località della Repubblica Ceca dove si trova uno dei bacini remieri più importanti d’Europa: in tre hanno vinto l’argento, in quattro il bronzo.

Il risultato più rilevante è quello colto da Aurora Spirito e Gaia Umbra Chiavini: la prima è di Caravate, la seconda ha origini monegasche ma entrambe remano per la Canottieri Gavirate e a Racice hanno vinto l’argento nel quattro di coppia. Con loro Alice Gnatta e Irene Grattiglia per un piazzamento importante alle spalle dell’imbarcazione degli Atleti Neutrali.

D’argento è anche Luca Borgonovo, comasco che però ha trovato a Gavirate la sua “casa sportiva”. Borgonovo ha ottenuto il secondo posto nel singolo pesi leggeri alle spalle del turco Koroglu confermando la sua qualità in una categoria che, purtroppo, non è più olimpica.

È azzurro a tinte rossoblu invece il risultato del due senza dell’Italia, terza al traguardo: a bordo infatti i due atleti della Canottieri Gavirate Alessandro Timpanaro e Giuseppe Bellomo. Gara coraggiosa la loro e bel riscatto dopo essere rimasti fuori di un soffio dalla finale dei Mondiali di categoria.

Infine l’otto maschile a sua volta di bronzo grazie anche a Lorenzo Cracco, uno dei talenti (classe 2006) che stanno crescendo nella cantera della Canottieri Varese. Sull’ammiraglia azzurra, a comandare le operazioni, anche Ilaria Colombo, timoniera in quota Gavirate.

2025 – Le medaglie internazionali degli atleti varesotti

Europei Senior (Plovdiv)
Argento: Alice Codato (2- F)
Argento: Giovanni Codato (2- M)
Bronzo: Alice Codato (8- F)
Bronzo: Giovanni Codato, Francesco Pallozzi (8+ M)

Coppa del Mondo assoluta (Varese)
Oro: Alice Codato (2- F)
Argento: Gabriel Soares (2x M)
Bronzo: Giovanni Codato, Francesco Pallozzi, Ilaria Colombo tim. (8+ M)

Mondiali U23 (Poznan)
Bronzo: Luca Borgonovo (1xPL M)

Europei U23 (Racice)
Argento: Aurora Spirito, Gaia Chiavini (4x F)
Argento: Luca Borgonovo (1xPL M)
Bronzo: Alessandro Timpanaro, Giuseppe Bellomo (2- M)
Bronzo: Lorenzo Cracco, Ilaria Colombo tim. (8+ M)

Europei U19 (Kruszwica)
Oro: Loris Piscia, Morgana Maroni tim. (8+ M)
Oro: Arianna Tosi, Margherita Fanchi tim. (8+ F)
Bronzo: Viola Della Bella (2x F)

Pubblicato il 09 Settembre 2025
