Guasto alle linee telefoniche, isolato il Comune di Turate
Il Comune avvisa che le linee fisse sono irraggiungibili e che per urgenze possono essere utilizzati i numeri di cellulare
L’amministrazione comunale di Turate comunica che a causa di un guasto alle linee telefoniche avvenuto nella mattinata di lunedì 22 settembre, i numeri fissi del Comune di Turate risultano irraggiungibili. Per urgenze i cittadini possono contattare i seguenti numeri di cellulare:
Polizia Locale: 3479412188
Manutenzioni: 3297909128
Anagrafe: 3346382750
Sociali: 3334791564
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.