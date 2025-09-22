Varese News

Guasto alle linee telefoniche, isolato il Comune di Turate

Il Comune avvisa che le linee fisse sono irraggiungibili e che per urgenze possono essere utilizzati i numeri di cellulare

L’amministrazione comunale di Turate comunica che a causa di un guasto alle linee telefoniche avvenuto nella mattinata di lunedì 22 settembre,  i numeri fissi del Comune di Turate risultano irraggiungibili. Per urgenze i cittadini possono contattare i seguenti numeri di cellulare:

Polizia Locale: 3479412188
Manutenzioni: 3297909128
Anagrafe: 3346382750
Sociali: 3334791564

Pubblicato il 22 Settembre 2025
