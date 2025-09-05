Il campione Giuseppe Saronni incontra i fan a Cittiglio

Giuseppe Saronni domenica 7 settembre chiamerà a raccolta i suoi tifosi e gli appassionati di ciclismo a Cittiglio.

L’appuntamento con l’ex campione del mondo è stato celebrato per la prima volta nel 2022 per festeggiare i quarant’anni dalla vittoria del campione nella rassegna iridata di Goodwood, poi è stato riproposto negli anni a seguire sempre nella prima domenica di settembre, e quella di domenica sarà la quarta edizione che avrà una nuova denominazione: “ Un giorno con Beppe Saronni”.

Sarà una mattinata a scopo benefico con il ricavato delle offerte legato alle maglie celebrative dell’evento che verrà devoluto in beneficenza. Sarà possibile arrivare al FeStiAmo Park di Cittiglio con qualsiasi mezzo dalle ore 9.

Alle 10:00 è previsto l’incontro con Giuseppe Saronni e gli altri ex professionisti che hanno aderito all’iniziativa e la firma delle t-shirt. Conclusione della mattinata proposta da Ciclovarese, Società Ciclistica Orinese e Gruppo Sportivo Contini di Monvalle, con il patrocinio del Comune di Cittiglio, con un ristoro per tutti i presenti.