Imperia – Varese in diretta
Prima di campionato per il Varese Football Club che inizia la stagione dallo stadio “Riboli” di Lavagna, campo casalingo dell’Imperia per l’occasione in attesa che terminino i lavori al “Ciccione”. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.
(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
