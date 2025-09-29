Incendio in una casa di Olgiate Comasco, intervengono i vigili del fuoco
Mezzi mobilitati verso le 17 per le fiamme sviluppatesi sul tetto
Vigili del fuoco mobilitati verso le 17 per le fiamme sviluppatesi sul tetto di un’abitazione a Olgiate Comasco, nell’abitato.
Il fumo è visibile anche dai dintorni (foto inviata da un lettore).
