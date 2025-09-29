Varese News

Incendio in una casa di Olgiate Comasco, intervengono i vigili del fuoco

Mezzi mobilitati verso le 17 per le fiamme sviluppatesi sul tetto

incendio olgiate comasco

Vigili del fuoco mobilitati verso le 17 per le fiamme sviluppatesi sul tetto di un’abitazione a Olgiate Comasco, nell’abitato.

Il fumo è visibile anche dai dintorni (foto inviata da un lettore).

Pubblicato il 29 Settembre 2025
