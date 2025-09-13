Incidente in A8 tra Legnano e Castellanza, traffico e code

Nove persone sono rimaste coinvolte in un stradale nella mattinata di sabato 13 settembre lungo l’autostrada A8. L’impatto, con un mezzo pesante, è avvenuto nel tratto tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. Dalle prime informazioni non risulterebbero feriti gravi ma sono diverse le squadre di soccorso – tra ambulanze e automedica – intervenute dai presidi di Busto Arsizio, Saronno, Varese e Legnano. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per supportare i soccorsi.

Si segnalano traffico e code lungo il tratto autostradale, in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Varese l’entrata consigliata è Castellanza.