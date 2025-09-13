Incidente in A8 tra Legnano e Castellanza, traffico e code
L'impatto nella mattinata di sabato 13 settembre. Sul posto diverse squadre di soccorso, vigli del fuoco e polizia
Nove persone sono rimaste coinvolte in un stradale nella mattinata di sabato 13 settembre lungo l’autostrada A8. L’impatto, con un mezzo pesante, è avvenuto nel tratto tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. Dalle prime informazioni non risulterebbero feriti gravi ma sono diverse le squadre di soccorso – tra ambulanze e automedica – intervenute dai presidi di Busto Arsizio, Saronno, Varese e Legnano. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per supportare i soccorsi.
Si segnalano traffico e code lungo il tratto autostradale, in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Varese l’entrata consigliata è Castellanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.