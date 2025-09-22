La Sagra del Gorgonzola accende il gusto: sei serate tra sapori, musica e solidarietà

Dal 26 al 28 settembre e dal 3 al 5 ottobre, il Parco della Resistenza di Caronno Pertusella ospita la Sagra del Gorgonzola, tra piatti tipici, musica dal vivo e karaoke. L’evento è anche un’occasione per sostenere iniziative solidali

Nel cuore dell’autunno, Caronno Pertusella si prepara ad accogliere la Sagra del Gorgonzola, appuntamento ormai immancabile organizzato dalla Pro Loco cittadina. L’iniziativa si svolgerà nel verde del Parco della Resistenza, in via Avogadro, dove sarà allestita una grande tensostruttura coperta, pronta a garantire lo svolgimento anche in caso di maltempo.

L’evento si articola in due fine settimana consecutivi: da venerdì 26 a domenica 28 settembre, e poi da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, con apertura anche a pranzo la domenica.

L’ingresso è gratuito, ma per sedersi a tavola è consigliata – e fortemente raccomandata – la prenotazione, che garantisce il posto.

Il Gorgonzola protagonista assoluto del menù

Protagonista indiscusso sarà il Gorgonzola, in tutte le sue varianti: dolce, piccante, cremoso, abbinato a primi piatti tradizionali, secondi gustosi, panini farciti, contorni e specialità regionali. Il menù completo è consultabile cliccando qui sotto.

Accanto ai piatti principali, non mancheranno proposte per tutti i palati, comprese alternative per chi preferisce sapori diversi o opzioni più leggere.

Ogni sera un’atmosfera diversa con musica live e karaoke

L’atmosfera della sagra sarà resa ancora più coinvolgente grazie all’intrattenimento musicale serale, con momenti di musica dal vivo e spazi dedicati al karaoke, che ogni sera animeranno il Parco della Resistenza a partire dalle ore 19.30. Una proposta pensata per ogni fascia d’età, che trasforma la cena in un’occasione di socialità e divertimento condiviso.

Oltre al piacere della tavola e della compagnia, la Sagra del Gorgonzola ha anche uno scopo benefico: l’intero evento è infatti finalizzato alla raccolta fondi per sostenere attività e progetti della Pro Loco e del territorio. Partecipare alla sagra significa quindi contribuire in modo diretto alla vitalità culturale e sociale di Caronno Pertusella.

Programma in sintesi

• Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 settembre

• Venerdì 3, sabato 4, domenica 5 ottobre

• Apertura anche a pranzo la domenica

Orari: Cena dalle 19.30; domenica anche a pranzo

Prenotazioni: 389 46 20 336

CONTATTI

Pro Loco Caronno Pertusella

Via Amedeo Avogadro, snc, 21042 Caronno Pertusella VA

Sito | Facebook