Marnate pronta per la Sagra di Santa Croce

Lo sguardo al calendario, un’agenda piena di impegni e preparativi da mettere a punto affinchè l’importante appuntamento di metà mese proceda al meglio.

Pro loco Marnate nelle ultime settimane tanto ha lavorato affinchè la Sagra di Santa Croce, che immancabilmente tornerà nel secondo fine settimana di settembre, sia un successo come tutti gli anni.

Un appasionato gruppo di volontari, guidato dal presidente Davide Pedrotti, si darà da fare affinchè in cucina e in tutta l’area feste di Viale Lombardia le giornate insieme regalino momenti di gioia a grandi e piccini, felici di ritrovarsi insieme per questo evento che rinsalda la comunità.

Dopo il successo della Festa della frazione di Nizzolina di settimana scorsa, la comunità marnatese è pronta a ritrovarsi.

Questo il programma che arricchirà questo scampolo di fine estate da venerdì 12 a lunedì 15 settembre.

Venerdì 12 settembre – Si parte con il ritmo degli anni ’90

L’inaugurazione della sagra è affidata al gusto e alla musica: alle 19 aprirà lo stand gastronomico, mentre dalle 21 si ballerà con il Disco Party firmato Piedeejay & See the Panic, che faranno rivivere le hit degli anni ’90, 2000 e i successi più recenti.

Sabato 13 settembre – Sport e musica live

Una giornata all’insegna dello sport e dell’energia. Dalle 9 alle 18.30, spazio alla Festa dello Sport, seguita nel pomeriggio dalla gara ciclistica amatoriale (ritrovo alle 14, partenza alle 15.30). La serata si accenderà poi alle 21.00 con il Live Show dei Blow, che porteranno sul palco le migliori hit internazionali.

Domenica 14 settembre – Famiglie protagoniste

La domenica si apre con la Colazione in Sagra alle 9.00, seguita dal Walkfit Circuit alle 9.30, una camminata fitness musicale per le vie del paese, in collaborazione con lo Sporting Club Fitness and Dance. Dalle 10 alle 12, il programma si arricchisce con attività per bambini e famiglie: l’Accademia Mini Pompieri, esibizioni di Hip Hop & Break Dance, laboratori creativi, giochi intergenerazionali, karaoke, baby dance e naturalmente lo stand gastronomico sempre aperto.

Novità di questo 2025 un evento che conquisterà sicuramente i più piccoli: il Mercante in Sagra dei bambini.

Lunedì 15 settembre – Gran finale con fuochi d’artificio

La sagra si chiuderà in bellezza con una Serata Latina animata da Perfecta Combinacion DJ Maurino alle 21, seguita alle 22 dallo spettacolare show pirotecnico che illuminerà il cielo di Marnate.

Tutto questo si sposerà con i tanti momenti di preghiera che i fedeli sono pronti a vivere nella parrocchia sant’Ilario di Marnate.

Manca poco e, mentre il calendario sancisce il trascorrere del tempo in vista della festa, chiunque a Marnate si ferma a pensare ad una maglietta rossa che non ci sarà in questa edizione.

La recente scomparsa dell’amato Sergio Borroni ha lasciato in chiunque un forte senso di smarrimento, per un uomo che tanto ha saputo farsi amare.

I suoi amici della Pro loco Marnate, però, sanno che il modo per onorarlo sarà lavorare sodo come sempre, impegnarsi per la loro comunità e fare del proprio meglio. Così come hanno sempre fatto e sempre faranno in ogni mese di settembre, quando il cancellone dello spazio di viale Lombardia si apre e i volontari iniziano a sistemare tavoli e strutture per accogliere le centinaia e centinaia di persone che arriveranno.

Da quest’anno ci sarà il ricordo di Sergio, ma anche quello di Moreno Bertazzo, Vanni Rossini e Maurizio Landini e, con loro nel cuore, questa associazione di persone splendide continuerà a darsi da fare.