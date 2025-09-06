Quanta gente alla Festa di Nizzolina, merito dei volontari, vecchi e giovani, che lavorano fianco a fianco

«Il nostro trucco è che sforniamo nuove generazioni di volontari, di anno in anno: ci sposiamo fra nizzolinesi, facciamo figli nizzolinesi che quando crescono ci aiutano alla festa»: sembra quasi uno scherzo, eppure andare in questi giorni alla 48esima edizione della Festa di Nizzolina significa restare a bocca aperta per il numero di giovanissimi presenti.

Galleria fotografica Generazioni di volontari alla Festa di Nizzolina 2025 4 di 26

A parlare è Davide Gallipoli, che dopo qualche battuta divertente, si guarda intorno e svela uno dei segreti del successo della manifestazione.

«Ciò che ha da sempre fatto la differenza è l’approccio costruttivo delle vecchie generazioni nei confronti delle nuove. Lo hanno fatto i più grandi con noi, che ora abbiamo cinquant’anni – svela, facendo l’occhiolino a Flavio Castiglioni, alle redini della festa qualche decennio fa – e noi abbiamo accolto i ragazzi venuti dopo di noi».

Il suo sguardo si posa su Noemi Lana, 33enne presidente di “Gen Nizz”, il gruppo che riunisce tutti i volontari.

Castiglioni, Gallipoli e Lana: generazioni di volontari collaborano con entusiasmo

Noemi è davvero una figlia della festa della frazione nizzolinese: «I miei genitori si sono incontrati e innamorati proprio qui alla festa – confida con un sorriso – e io fin da piccola ho visto gente impegnarsi e lavorare sodo durante il primo fine settimana di settembre».

Dal 2022 è lei a capo del numeroso gruppo di volontari, oltre un centinaio che cucinano, friggono, sistemano i tavoli e permettono la riuscita della quattro giorni di festa.

La macchina organizzativa, però, si mette in moto fin da inizio anno: «Le prime riunioni sono già a gennaio, poi, meeting dopo meeting, mettiamo a punto i dettagli della festa, pensando anche a qualche novità; ad esempio quest’anno abbiamo scelto di pubblicizzare la festa con frasi in dialetto. È stato il nostro volontario Michael Giura a proporlo e tutti noi lo abbiamo appoggiato. La festa di Nizzolina nacque nel 1974 e negli anni si è mantenuto l’entusiasmo per questo importante momento di aggregazione della nostra frazione».

«Ciò che rende tutto speciale è l’entusiasmo di chi vi prende parte – fanno eco Flavio Castiglioni e Davide Gallipoli – e il fatto che, ogni generazione, portando delle novità, migliora la nostra festa».

Dallo stufato d’asino al fritto misto, passando per le frittelle che alcune sciure friggono senza sosta, l’appeal della festa si conferma inossidabile. In cucina c’è anche il più anziano, Antonio Della Bella, 85 anni suonati e nessuna intenzione di appendere il grembiule.

Poi ci sono i fuochi d’artificio, la pesca di beneficenza, l’intrattenimento musicale, ma non solo.

Perché la festa di Nizzolina nasce anche e soprattutto dalla volontà della comunità di fedeli di pregare nella bella chiesa di Santa Maria Nascente, che colpisce tutti per l’inaspettato fascino della santa infante.

I momenti religiosi si intersecano a quelli ludici e sportivi e, fra partite di calcio e birre con cui brindare, migliaia di persone di Marnate ogni anno partecipano con entusiasmo a questa festa.

Un entusiasmo che travalica anche i confini del paese e conquista i paesi limitrofi. La gente arriva, si mette in coda e sorride osservando i ragazzini al lavoro.

I più giovani non stanno in cucina, ma prendono le ordinazioni o sparecchiano i tavoli. Tutti danno una mano: tutti, si sentono parte di qualcosa di importante.

Fino a lunedì sera ci sarà il tempo di festeggiare insieme, successivamente tutto sarà smontato e lo spazio tornerà ad essere in mano alla squadra di calcio marnatese.

Gallipoli guarda la tettoia che sovrasta le cucine e ricorda: «Anni addietro qui non avevamo nulla. Abbiamo costruito tutto, un poco alla volta. È questo il segreto della festa di Nizzolina: ciascuno contribuisce e tutti accettano le idee nuove con curiosità ed entusiasmo. Altrimenti tutti questi ragazzi non sarebbero qui con noi a lavorare».