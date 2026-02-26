castellanza
Torna la Piccola Marcia della Pace: cammino lungo la Valle Olona per dire “Non c’è pace senza diritti”
Sabato 28 febbraio 2026 la quarta edizione dell’iniziativa promossa da In cammino per la pace attraversa la ciclabile fino a Fagnano Olona. Ritrovo alla Corte del Ciliegio e arrivo all’Approdo di Calipolis con testimonianze, canti e un momento conviviale
28 Febbraio 2026
Castellanza si prepara ad accogliere la quarta edizione della Piccola Marcia della Pace, in programma sabato 28 febbraio 2026. Lo slogan scelto è: “Non c’è pace senza diritti”, un messaggio che richiama l’attenzione sulla necessità di fermare «la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta».
L’appuntamento è fissato per le 14.30 con il ritrovo alla Corte del Ciliegio, in viale Lombardia 55 a Castellanza. La partenza è prevista alle 15.00, mentre l’arrivo è atteso per le 17.00 all’Approdo di Calipolis, in via C. Colombo 80 a Fagnano Olona.
Il percorso lungo la ciclabile della Valle Olona
La marcia si snoda lungo la ciclabile della Valle Olona, in un contesto naturalistico che unisce idealmente i comuni coinvolti. Un cammino aperto a tutte le età, pensato come momento di riflessione ma anche di condivisione.
Per il rientro a Castellanza, gli organizzatori segnalano la disponibilità di alcuni posti in auto, invitando comunque i partecipanti a organizzarsi per raggiungere il parcheggio predisposto nei pressi dell’Approdo.
Testimonianze, musica e comunità all’arrivo
All’arrivo a Fagnano Olona è previsto un momento conclusivo con testimonianze, canti e tè caldo, per trasformare la marcia in un’occasione di incontro e dialogo. L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio in un gesto concreto e simbolico a favore della pace e dei diritti.
La manifestazione è organizzata dall’associazione In cammino per la pace, insieme a Bicipace e Legambiente, con il patrocinio dei Comuni di Castellanza, Legnano, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Marnate e Gorla Minore e l’adesione di numerose associazioni del territorio.
Per informazioni è possibile scrivere a incamminoperlapace23@gmail.com o contattare il numero 335 5463960.
