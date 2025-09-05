Marnate
A Marnate il Mercante in fiera dei bambini
I bambini potranno allestire la propria bancarella gratuitamente (previa iscrizione)
14 Settembre 2025
Il Comune di Marnate ospiterà una nuova edizione del Mercante in Fiera dei Bambini, un evento dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Marnate, offre ai più giovani l’opportunità di dare una seconda vita ai loro giochi, libri e oggetti che non utilizzano più, partecipando al mercatino per vendere e scambiare ciò che non serve più.
L’appuntamento si terrà domenica 14 settembre, dalle 10.00 alle 12.00, presso l’Area Feste di Marnate, situata in Viale Lombardia.
I bambini potranno allestire la propria bancarella gratuitamente, previa iscrizione. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare tramite WhatsApp al numero 340-3610347.
Un’occasione di svago, ma anche un’opportunità per imparare a riutilizzare e riciclare, partecipando a un evento che promuove la sostenibilità e il riuso tra le nuove generazioni.
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.