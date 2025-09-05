A Marnate il Mercante in fiera dei bambini

Il Comune di Marnate ospiterà una nuova edizione del Mercante in Fiera dei Bambini, un evento dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Marnate, offre ai più giovani l’opportunità di dare una seconda vita ai loro giochi, libri e oggetti che non utilizzano più, partecipando al mercatino per vendere e scambiare ciò che non serve più.

L’appuntamento si terrà domenica 14 settembre, dalle 10.00 alle 12.00, presso l’Area Feste di Marnate, situata in Viale Lombardia.

I bambini potranno allestire la propria bancarella gratuitamente, previa iscrizione. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare tramite WhatsApp al numero 340-3610347.

Un’occasione di svago, ma anche un’opportunità per imparare a riutilizzare e riciclare, partecipando a un evento che promuove la sostenibilità e il riuso tra le nuove generazioni.