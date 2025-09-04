“Ciò che hai seminato in ciascuno di noi resterà sempre”, Marnate ha salutato commossa Sergino Borroni

Una cosa è certa.

Il tiro da tre più importante Sergio “Sergino” Borroni lo ha messo a canestro.

Lo ha fatto con un’intera vita giocata per gli altri, mettendosi accanto a ciascuno con il suo sorriso mite e la sua gentilezza, pronto a impegnarsi per la sua comunità.

E ciò che ha seminato era ben visibile nel pomeriggio di giovedì 4 settembre, quando la chiesa Sant’Ilario di Marnate non è bastata per contenere tutto l’affetto di centinaia di persone, accorse per l’ultimo saluto ad un uomo che ha toccato tante vite, cambiandole in meglio. Gente in piedi, ammassata lungo le navate e in fondo alla chiesa.

«Sergio era un amico, ma anche un marito, un papà e un nonno amato – ha ricordato don Alberto durante la celebrazione – Gesù in cielo saprà riconoscergli due grandi doti: la passione di riunire le persone e il mettersi a disposizione degli altri. Era un uomo paziente e accogliente, che aveva a cuore il creare unione, nello sport, nella Pro loco, nella sua comunità. E sapeva impegnarsi e lavorare con dedizione».

In una chiesa affollata di familiari, Autorità cittadine e amici commossi, si distinguevano le magliette rosse dei volontari di Pro loco Marnate, con i quali questo uomo speciale ha condiviso giornate di lavoro e impegno. Insieme a loro, riconoscibili i volti dei giovanissimi atleti del mondo del basket, che Sergio guidava e consigliava, pronto a offrire a tutti una parola buona.

E proprio in suo onore ieri la squadra di Progetto Ma.Go. ha disputato la prima amichevole della stagione con la maglia della U.S Marnatese. Un tributo a quanto Sergino Borroni realizzò decenni fa, contribuendo attivamente alla nascita della squadra di basket cittadina.

Toccanti le parole commosse di Alberto Tomasich, presidente di Progetto Ma.Go: un discorso capace di raccontare lo spessore di un uomo che ha toccato tante vite, lasciando in ciascuno un segno profondo.

«Eri per noi un amico, una guida, per tanti un secondo papà. Eri presente per consolare, ma anche per tirare qualche orecchio. C’eri sempre, per tutto, in ogni riunione, agli allenamenti, in ogni partita, negli incontri con i genitori.. e io ieri, ieri non sapevo chi chiamare. Sei stato un uomo straordinario, Sergio. Adesso però ho parlato troppo al passato, perché la verità è che hai seminato così tanto in ciascuno di noi, che continuerai a vivere nei nostri cuori. Grazie Sergino».

Ed è proprio così: la partita più importante Sergio Borroni l’ha vinta, mostrando a tutti il movimento giusto per tirare a canestro: cucinando a una festa di paese o aiutando un ragazzo in pantaloncini e canotta a dare il meglio di sé.