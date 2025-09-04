Il dolore per la scomparsa di Borroni e quella maglia dei ragazzi del basket in suo onore

Hanno indossato la maglia che omaggiava il loro “Sergino”. Con emozione si sono guardati l’un l’altro, certi che dall’alto qualcuno avrebbe loro sorriso.

Il dolore per la scomparsa di Sergio Borroni continua a manifestarsi, nella comunità di Marnate e nel mondo sportivo della Valle Olona, dove l’uomo tanto aveva fatto e costruito.

E una delle manifestazioni di affetto è arrivata proprio dalla società di basket Progetto Ma.Go. che ha fatto scendere in campo i ragazzi della serie B interregionale con una maglia che ricordava la US Marnatese, la prima grande squadra che Borroni contribuì a far nascere.

«In onore di Sergio abbiamo giocato la prima partita amichevole della stagione con la divisa della U.S. Marnatese» hanno annunciato i dirigenti, che in questi giorni non hanno mai smesso di ricevere chiamate e messaggi di tutti coloro che apprendevano della scomparsa dell’amico, del volontario, del vicino di casa che tutti sapeva conquistare.

Ciao Sergio, i tanti messaggi e chiamate che stiamo ricevendo in queste ore ci dimostrano ancora una volta quanto sei prezioso e importante per tutti noi.

Mai una parola fuori posto ma sempre quelle giuste al momento giusto.

Sempre un sorriso e un incoraggiamento.

Sempre presente ad ogni occasione e sempre disponibile per tutti, ci hai sempre spronato ad essere migliori, ci hai fatto crescere e continueremo a portare avanti i nostri valori, tutti insieme, stringendoci ancora più stretti.

Dai Raga!

Con queste parole del nostro presidente Alberto Tomasich, tutta la società Ma.Go porge le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa dell’amato Sergio e si stringe nel dolore. Grazie Sergio!

Oggi pomeriggio, giovedì 4 settembre, alle 14:30 si svolgeranno i funerali di Sergio Borroni e difficilmente la chiesa parrocchiale di Marnate saprà contenere le tante persone che verrannoa salutare un uomo che ha fatto la differenza in tante vite, soprattutto quelle di generazioni di giocatori.