Gentile con tutti e instancabile volontario fra Pro loco e Basket, Marnate piange Sergio Borroni

Non era alto di statura, ma sembrava di trovarsi con un gigante, appena lo si conosceva meglio. Instancabile, appassionato, gentile: un uomo che non aveva paura di impegnarsi per gli altri e per la propria comunità.

Marnate improvvisamente in lutto per Sergio Borroni, il caro “Sergino” che tutti conoscevano e tutti apprezzavano.

Classe 1948, da decenni era tra i volti più rilevanti del volontariato – sempre in prima fila con la sua Pro loco – e del basket cittadino.

Borroni è stato infatti una delle anime della Marnatese Basket e del progetto Ma. Go. che hanno fatto appassionare alla pallacanestro generazioni di marnatesi e non solo. Lo sguardo genuino e gli occhi attenti verso chi gli stava di fronte, Sergio ha rappresentato un amico e un punto di riferimento per tutti quei giovanissimi che provavano l’ebrezza di un canestro, ma anche il bruciore di una sconfitta.

Una parola gentile per tutti, consigli e l’esempio di una vita di impegno, nello sport, ma anche spadellando e spillando birre con gli amati amici della Pro loco Marnate. ai quali dedicava ore, giornate e di cui andava fiero.

Il cordoglio per la scomparsa di “Sergino” arriva in primis proprio da loro, che negli ultimi anni hanno salutato storici e appassionati volontari, da Vanni Rossini a Moreno Bertazzo: un dolore grande, come grande e vera era l’amicizia che questi volontari condividono.

Con profondo dolore la Pro loco Marnate si unisce al cordoglio per la scomparsa del nostro caro Sergio.

La sua dedizione, la sua gentilezza e il suo instancabile impegno resteranno sempre un esempio per tutti noi.

Ci stringiamo con affetto alla famiglia in questo momento di grande tristezza.

Il ricordo di Sergio continuerà a vivere nelle iniziative e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Ciao Sergio, grazie di tutto.

E a seguire una serie di foto che lo ritraevano con la maglietta rossa, il bel sorriso e il volto un po’ stanco per ore di lavoro, ma sicuramente appagato e felice.

Anche da parte dell’Amministrazione comunale è giunto il ricordo di Borroni, con un messaggio ricco di stima e gratitudine.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Marnate esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Borroni, per tutti “Sergino”.

Figura storica del basket marnatese e cittadino sempre impegnato nella vita sociale, Sergio ha dedicato tempo, passione e cuore alla nostra comunità.

Colonna della Pro Loco e anima dell’U.S. Marnatese Basket, ha contribuito a far crescere generazioni di giovani sportivi, trasmettendo valori di lealtà, amicizia e spirito di squadra. Anche negli ultimi anni, con il progetto Ma.Go., ha continuato a sostenere lo sport come occasione di incontro e crescita.

A nome di tutta la cittadinanza, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando con gratitudine l’impegno e l’esempio che Sergio ha lasciato a Marnate.

E sarà dura, per la Pro loco e tutti i marnatesi, festeggiare la sagra di Santa Croce della prossima settimana con questo lutto nel cuore.

Ci sono persone che non possono essere dimenticate e così sarà per Sergino Borroni. Da parte di chi scrive e di tutta la redazione di VareseNews un sentito abbraccio alla sua famiglia.