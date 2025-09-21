Maxi incidente all’uscita di Gazzada: interviene anche l’elisoccorso e traffico in tilt

Ha coinvolto più veicoli e richiesto l’intervento di più soccorsi il maxi-incidente stradale che si è verificato poco dopo le 12.30 di oggi, domenica 21 settembre, sull’autostrada A8 Milano-Varese, poco dopo l’uscita di Gazzada. Nello scontro sono rimasti coinvolti più di due veicoli e nove persone, di cui una trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in elisoccorso in codice giallo.

Massiccio intervento dei soccorsi

Data la complessità dell’incidente e il numero delle persone da soccorrere, è stato necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Oltre all’elisoccorso, sempre in codice giallo, sono intervenute anche quattro ambulanze e un’automedica da diverse postazioni del territorio.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia stradale di Novate Milanese.

Traffico rallentato lungo il tratto Milano-Varese

Le operazioni di soccorso hanno avuto ripercussioni sul traffico in direzione Varese, arrivando a formare una coda di circa un chilometro tra Solbiate Arno e Gazzada.

Articolo aggiornato alle 14:30 di domenica 21 settembre.