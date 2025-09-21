Varese News

Varese Laghi

Maxi incidente all’uscita di Gazzada: interviene anche l’elisoccorso e traffico in tilt

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo l’A8 Milano-Varese: nove le persone coinvolte in uno scontro che ha richiesto numerosi mezzi di soccorso

Incidente Castronno

Ha coinvolto più veicoli e richiesto l’intervento di più soccorsi il maxi-incidente stradale che si è verificato poco dopo le 12.30 di oggi, domenica 21 settembre, sull’autostrada A8 Milano-Varese, poco dopo l’uscita di Gazzada. Nello scontro sono rimasti coinvolti più di due veicoli e nove persone, di cui una trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in elisoccorso in codice giallo.

Massiccio intervento dei soccorsi

Data la complessità dell’incidente e il numero delle persone da soccorrere, è stato necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Oltre all’elisoccorso, sempre in codice giallo, sono intervenute anche quattro ambulanze e un’automedica da diverse postazioni del territorio.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia stradale di Novate Milanese.

Traffico rallentato lungo il tratto Milano-Varese

Le operazioni di soccorso hanno avuto ripercussioni sul traffico in direzione Varese, arrivando a formare una coda di circa un chilometro tra Solbiate Arno e Gazzada.

Incidente Castronno

Articolo aggiornato alle 14:30 di domenica 21 settembre.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.