MV Agusta festeggia 80 anni con un regalo speciale per i varesini
Un contributo di 1.000 euro per i residenti della provincia sull’acquisto di qualsiasi modello, valido fino a fine 2025
MV Agusta celebra i suoi ottant’anni tornando alle origini, nel cuore di Varese, dove è nata e cresciuta una delle case motociclistiche più famose al mondo. Per sottolineare il profondo legame con il territorio, l’azienda ha scelto di lanciare un’iniziativa dedicata proprio alla comunità locale: tutti i residenti della provincia di Varese potranno usufruire di un vantaggio esclusivo di 1.000 euro sull’acquisto di qualsiasi modello della gamma, cumulabile con altre promozioni in corso.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Bikehouse Srl – concessionario ufficiale MV Agusta a Varese, è un vero e proprio tributo al territorio che ha dato i natali a una storia lunga otto decenni, fatta di passione, innovazione e successi sportivi.
Dalla provincia lombarda sono uscite infatti moto leggendarie, capaci di conquistare circuiti internazionali e di alimentare il sogno di generazioni di appassionati. Con questa offerta, valida fino al 31 dicembre 2025, MV Agusta ribadisce il proprio legame con Varese, riconoscendo il ruolo centrale della comunità che ha accompagnato il marchio nella sua crescita. Un gesto che va oltre la celebrazione di un anniversario: è un segno di gratitudine e di appartenenza a una terra che ha fatto della motoristica d’eccellenza un punto di riferimento mondiale.
MV Agusta riparte da sé stessa: “Non è un ritorno al passato, ma un nuovo inizio”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
lenny54 su La Lega proporrà un minuto di silenzio in ogni consiglio comunale del Varesotto per l'omicidio di Charlie Kirk
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.