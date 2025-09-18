MV Agusta festeggia 80 anni con un regalo speciale per i varesini

MV Agusta celebra i suoi ottant’anni tornando alle origini, nel cuore di Varese, dove è nata e cresciuta una delle case motociclistiche più famose al mondo. Per sottolineare il profondo legame con il territorio, l’azienda ha scelto di lanciare un’iniziativa dedicata proprio alla comunità locale: tutti i residenti della provincia di Varese potranno usufruire di un vantaggio esclusivo di 1.000 euro sull’acquisto di qualsiasi modello della gamma, cumulabile con altre promozioni in corso.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Bikehouse Srl – concessionario ufficiale MV Agusta a Varese, è un vero e proprio tributo al territorio che ha dato i natali a una storia lunga otto decenni, fatta di passione, innovazione e successi sportivi.

Dalla provincia lombarda sono uscite infatti moto leggendarie, capaci di conquistare circuiti internazionali e di alimentare il sogno di generazioni di appassionati. Con questa offerta, valida fino al 31 dicembre 2025, MV Agusta ribadisce il proprio legame con Varese, riconoscendo il ruolo centrale della comunità che ha accompagnato il marchio nella sua crescita. Un gesto che va oltre la celebrazione di un anniversario: è un segno di gratitudine e di appartenenza a una terra che ha fatto della motoristica d’eccellenza un punto di riferimento mondiale.