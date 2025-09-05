Varese News

Italia/Mondo

Premio giornalistico TG Poste 2025: Poste Italiane alla ricerca di nuovi talenti dell’informazione

Al via la seconda edizione del premio che premia giovani giornalisti under 30 con borse di studio e un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane. Scadenza 30 settembre

poste italiane

Poste Italiane lancia la seconda edizione del “Premio giornalistico TG Poste 2025”, iniziativa dedicata ai giovani talenti dell’informazione. L’obiettivo è valorizzare studenti, praticanti e professionisti under 30 iscritti all’Ordine dei Giornalisti o frequentanti scuole di giornalismo riconosciute, che nei dodici mesi precedenti abbiano realizzato almeno dieci prodotti giornalistici.

I candidati dovranno realizzare un servizio giornalistico inedito per carta stampata, testate web, telegiornale o contenuti video per social media. I temi dovranno riguardare i principali settori in cui opera Poste Italiane, tra cui innovazione, trasformazione digitale, economia sostenibile, territori, progetto Polis, corrispondenza, pacchi ed e-commerce. Insieme al servizio, è richiesto anche un breve video di presentazione.

La selezione prevede due fasi: una giuria tecnica sceglierà tre vincitori – uno per categoria – che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane. Successivamente, una giuria di eccellenza composta dai direttori delle principali testate giornalistiche italiane assegnerà il Premio TG Poste 2025 a uno dei tre vincitori, che riceverà anche una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica all’estero.

Per partecipare c’è tempo fino al 30 settembre, tramite il sito ufficiale premiotgposte.posteitaliane.it.

Il TG Poste, telegiornale di Poste Italiane, va in onda ogni giorno in diretta alle 12 negli uffici postali e sui siti web dell’azienda. Offre una panoramica sui principali fatti dell’attualità economica, politica e culturale italiana e internazionale, con approfondimenti di esperti e firme del giornalismo, dedicando spazi anche alle iniziative e ai progetti dell’azienda.

Pubblicato il 05 Settembre 2025
