Raduno di auto e moto d’epoca a Crosio della Valle

Appuntamento domenica 21 settembre dalle 9.30 in piazza Paolo VI. Premiazione delle auto e delle moto più belle, più vecchie e più originale e lotteria gastronomica

Domenica 21 settembre 2025 Crosio della Valle ospiterà un grande appuntamento dedicato agli appassionati di motori e ai collezionisti: il Raduno di auto e moto d’epoca, organizzato dall’APS Crosio con il patrocinio del Comune.



Il programma della giornata prevede:

Ore 9.30 – Ritrovo in piazza Paolo VI a Crosio della Valle. L’iscrizione, al costo di 15 euro, comprende gadget e aperitivo di benvenuto.

Ore 10.45 – Partenza del corteo: “romberanno i motori” per le vie del paese.

Ore 11.30 – Arrivo con aperitivo e premiazione dei partecipanti.

A seguire, dalle ore 13.00, sarà possibile pranzare all’oratorio con un menù dedicato e lotteria.

Menù da 10 euro: patatine, mezza bottiglia d’acqua e panino con salamella o braciola.

Menù da 15 euro: patatine, mezza bottiglia d’acqua e fritto misto di pesce.

È consigliata la prenotazione via WhatsApp al numero 3469522126 (Debora).

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo anche uno stand gastronomico.

Durante la mattinata si terrà anche una piccola lotteria “gastronomica” e per finire la premiazione delle prime tre auto e moto: la più bella, la più vecchia e la più originale.