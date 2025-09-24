Regione Lombardia, Astuti (PD): “La Destra Ignora i Problemi dei Lombardi e Favorisce i Cacciatori, Ma Danneggia Anche Loro”

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Samuele Astuti, interviene duramente contro la maggioranza di centrodestra che governa Regione Lombardia, accusandola di ignorare le reali necessità dei lombardi e di fare favori ai cacciatori a discapito di temi fondamentali come la sanità e il trasporto pubblico.

Secondo Astuti, invece di concentrarsi sui problemi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, come il caos sanitario, il collasso dei trasporti pubblici e la gestione delle case popolari, la giunta regionale ha scelto di dedicarsi esclusivamente agli interessi dei cacciatori, arrivando a violare le regole del Consiglio regionale. “Ieri, in aula consiliare, i lavori sono stati sospesi a causa di un’occupazione dei banchi della presidenza da parte delle opposizioni, una reazione necessaria dopo che la maggioranza ha forzato l’inserimento all’ordine del giorno di un provvedimento favorevole ai cacciatori”, ha spiegato Astuti.

“Un abuso delle regole”

Il consigliere dem ha sottolineato che l’inserimento del provvedimento sulla caccia nei valichi montani è stato effettuato in modo irregolare, forzando il regolamento del Consiglio. “Abbiamo dovuto occupare pacificamente la presidenza perché non avevamo altra scelta. La maggioranza ha deciso di sbloccare il divieto di caccia nei valichi montani, violando le regole per accontentare i cacciatori, ma così facendo sta solo danneggiando anche loro. Le forzature come queste finiscono sempre per essere impugnate”, ha aggiunto Astuti.

La legge sulla sanità

Astuti ha anche criticato il tentativo della maggioranza di impedire il voto su una legge di iniziativa popolare sulla riforma della sanità lombarda, che affronterà il tema delle liste d’attesa. “Non possiamo permettere che il dibattito sul futuro della sanità venga sequestrato. Se si trova il tempo per i cacciatori, allora non si può impedire il confronto su temi vitali come la salute di tutti i lombardi. La maggioranza ha già dimostrato la sua disattenzione verso la sanità, come avvenuto in commissione Sanità, dove le discussioni sono state ritenute non degne di confronto”, ha concluso Astuti.

Con queste parole, il consigliere del PD ha ribadito la sua ferma opposizione alle scelte della maggioranza, chiedendo un cambiamento di priorità da parte della giunta regionale, affinché le vere problematiche dei lombardi vengano finalmente affrontate con la serietà che meritano.