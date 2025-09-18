Si cerca Simone, 16 anni, sparito di casa da Olgiate Olona

“Si chiama Simone. Ha 16 anni. È scomparso da casa questa notte. Alto 1,87 magro ha una tuta Adidas, scarpe nere. Abita a Olgiate Olona“. Comincia così l’appello di una famiglia per la sparizione da diverse ore del giovane Simone.

Chiunque avesse informazioni utili per il suo ritrovamento può chiamare il 112.

In queste ore i famigliari oltre ad un appello sui social si sono rivolti ai carabinieri della Stazione di Castellanza per formalizzare la scomparsa.