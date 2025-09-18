Varese News

Si cerca Simone, 16 anni, sparito di casa da Olgiate Olona

Il giovanissimo non si trova: i parenti lanciano un appello sui social e formalizzeranno la scomparsa con una denuncia

Si chiama Simone. Ha 16 anni. È scomparso da casa questa notte. Alto 1,87 magro ha una tuta Adidas, scarpe nere. Abita a Olgiate Olona“. Comincia così l’appello di una famiglia per la sparizione da diverse ore del giovane Simone.

Chiunque avesse informazioni utili per il suo ritrovamento può chiamare il 112.

In queste ore i famigliari oltre ad un appello sui social si sono rivolti ai carabinieri della Stazione di Castellanza per formalizzare la scomparsa.

Pubblicato il 18 Settembre 2025
