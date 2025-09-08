Solbiate Olona consegna la Costituzione ai diciottenni: “È il vostro strumento di cittadinanza”

Il Comune di Solbiate ha consegnato la Costituzione italiana ai giovani neodiciottenni, con un incontro promosso per il secondo anno consecutivo dalla Commissione Osservatorio Giovani e dall’Amministrazione comunale.

Un gesto simbolico, ma concreto

L’iniziativa, pensata per accompagnare il passaggio alla maggiore età, si è svolta in un clima di partecipazione e riflessione. A ciascun ragazzo è stata consegnata una copia della Carta costituzionale, accompagnata da un messaggio firmato dal presidente della Commissione Giovani, Davide Colombo, e preceduta da un intervento introduttivo dell’assessore Martucci.

“La Costituzione è una bussola”

Nel suo messaggio ai ragazzi, Davide Colombo ha invitato a considerare la Costituzione non come un semplice manuale scolastico, ma come una guida viva e attuale:

«È la bussola che guida il nostro vivere insieme, la voce di chi ha lottato per la libertà e la giustizia del nostro Paese» – ha scritto Colombo, sottolineando che la cittadinanza non si esaurisce nel voto, ma si esprime nell’impegno quotidiano, nella partecipazione, nella difesa dei diritti di tutti.

«La Costituzione – ha aggiunto – non prende vita da sola: ha bisogno delle vostre idee, delle vostre scelte, della vostra energia».

“Le istituzioni non sono lontane”

L’assessore Martucci ha aperto l’incontro ringraziando i presenti e ricordando come occasioni come questa servano proprio ad avvicinare i giovani alle istituzioni:

«La maggior parte di voi penserà che la politica sia qualcosa di distante, ma oggi potreste ricredervi. Le istituzioni fanno parte della nostra comunità: spetta a noi tenerle vive».

Tenendo in mano la Costituzione, Martucci ha invitato i ragazzi a considerarla un punto di riferimento: «Qui dentro ci sono i principi fondanti del nostro vivere: se mai aveste dubbi, consultatela».

Una comunità che cresce insieme

La consegna della Costituzione è stata anche un momento di festa e condivisione, a cui hanno partecipato amministratori, membri della Commissione Giovani e cittadini.

Un gesto semplice, ma importante, che sottolinea il valore del coinvolgimento civico e rafforza il senso di appartenenza dei più giovani alla comunità di Solbiate.