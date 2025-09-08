Varese News

Solbiate Olona consegna la Costituzione ai diciottenni: “È il vostro strumento di cittadinanza”

La cerimonia è stata promossa per il secondo anno dalla Commissione Giovani e dall’amministrazione comunale per celebrare il passaggio alla maggiore età con un gesto di cittadinanza attiva

costituzione italiana generica

Il Comune di Solbiate ha consegnato la Costituzione italiana ai giovani neodiciottenni, con un incontro promosso per il secondo anno consecutivo dalla Commissione Osservatorio Giovani e dall’Amministrazione comunale.

Un gesto simbolico, ma concreto

L’iniziativa, pensata per accompagnare il passaggio alla maggiore età, si è svolta in un clima di partecipazione e riflessione. A ciascun ragazzo è stata consegnata una copia della Carta costituzionale, accompagnata da un messaggio firmato dal presidente della Commissione Giovani, Davide Colombo, e preceduta da un intervento introduttivo dell’assessore Martucci.

“La Costituzione è una bussola”

Nel suo messaggio ai ragazzi, Davide Colombo ha invitato a considerare la Costituzione non come un semplice manuale scolastico, ma come una guida viva e attuale:
«È la bussola che guida il nostro vivere insieme, la voce di chi ha lottato per la libertà e la giustizia del nostro Paese» – ha scritto Colombo, sottolineando che la cittadinanza non si esaurisce nel voto, ma si esprime nell’impegno quotidiano, nella partecipazione, nella difesa dei diritti di tutti.

«La Costituzione – ha aggiunto – non prende vita da sola: ha bisogno delle vostre idee, delle vostre scelte, della vostra energia».

“Le istituzioni non sono lontane”

L’assessore Martucci ha aperto l’incontro ringraziando i presenti e ricordando come occasioni come questa servano proprio ad avvicinare i giovani alle istituzioni:
«La maggior parte di voi penserà che la politica sia qualcosa di distante, ma oggi potreste ricredervi. Le istituzioni fanno parte della nostra comunità: spetta a noi tenerle vive».

Tenendo in mano la Costituzione, Martucci ha invitato i ragazzi a considerarla un punto di riferimento: «Qui dentro ci sono i principi fondanti del nostro vivere: se mai aveste dubbi, consultatela».

Una comunità che cresce insieme

La consegna della Costituzione è stata anche un momento di festa e condivisione, a cui hanno partecipato amministratori, membri della Commissione Giovani e cittadini.
Un gesto semplice, ma importante, che sottolinea il valore del coinvolgimento civico e rafforza il senso di appartenenza dei più giovani alla comunità di Solbiate.

Pubblicato il 08 Settembre 2025
