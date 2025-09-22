Sulla provincia di Varese l’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta di livello arancione per rischio idrogeologico e idraulico che riguarda direttamente la provincia di Varese. La criticità si concentra sia nell’area dei laghi e delle Prealpi, sia nella bassa provincia, ricompresa nel nodo idraulico di Milano.

Laghi e Prealpi Varesine

Per la fascia centro-settentrionale del Varesotto, quella che comprende i bacini lacustri e le zone prealpine, è stata attivata un’allerta arancione per rischio idrogeologico con decorrenza dal 22 settembre. La fase operativa minima indicata è di preallarme, a fronte di possibili fenomeni franosi, smottamenti e ruscellamenti superficiali.

Sempre in questa area, il rischio idraulico è classificato come giallo, mentre resta gialla anche l’allerta per i temporali

Bassa provincia varesina

Il settore meridionale del territorio, compreso nella zona omogenea IM-09, è interessato da un peggioramento progressivo: il codice di allerta per rischio idraulico è infatti passato da giallo a arancione nel corso della giornata del 22 settembre. Qui la fase operativa minima prevista è di preallarme, con particolare attenzione ai corsi d’acqua minori e al reticolo idrico urbano, soggetti a rigurgiti e possibili allagamenti.

Le previsioni meteo

Le precipitazioni proseguiranno anche domani, martedì 23 settembre, con piogge sparse durante la giornata e fenomeni più diffusi nel pomeriggio. Non si escludono rovesci e temporali, accompagnati da venti moderati o forti sui rilievi

Raccomandazioni della Protezione Civile

Il documento regionale richiama i sistemi locali di protezione civile ad attivare le fasi minime di attenzione e preallarme, predisponendo monitoraggi e azioni preventive. Possibili criticità al suolo includono frane, colate detritiche, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori, allagamenti di aree urbane depresse e disagi alla viabilità.