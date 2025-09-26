Varesina e Castellanzese in trasferta a caccia della svolta

Domenica 28 settembre alle 15 si disputeranno le gare della quinta giornata del Girone B di Serie D. Varesina e Castellanzese sono entrambe alla ricerca di una scintilla che possa portare ad una svolta, dopo un inizio di campionato in salita. Le Fenici saranno di scena in casa dell’ostico Villa Valle, mentre i neroverdi se la vedranno con il fanalino di coda Nuova Sondrio.

VILLA VALLE – VARESINA

La squadra di mister Marco Spilli è chiamata ad un’immediata reazione dopo la terza e preoccupante sconfitta in quattro partite, rimediata nell’impegno casalingo contro la Real Calepina, che si è imposta all’Elmec Solar Stadium per 2-0. Le Fenici saranno impegnate a Villa d’Almè, dove affronteranno la compagine bergamasca del Villa Valle e dovranno cercare a tutti i costi di fare punti, per risalire la classifica. Invece, i giallorossi, allenati da mister Marco Sgrò, in carica dall’ottobre del 2023, hanno cominciato bene il campionato, vincendo le gare contro Real Calepina e Nuova Sondrio, in attesa di conoscere le decisioni definitive del giudice sportivo, in merito alla partita in casa del Brusaporto, sospesa a causa di irregolarità riscontrate nell’altezza delle porte e che potrebbe essere assegnata a tavolino. L’unico passo falso è stato quello contro la capolista Folgore Caratese. La squadra bergamasca occupa un’ottima posizione di classifica con sei punti che potrebbero diventare nove. Nelle prime tre uscite la squadra di casa ha totalizzato ben 7 gol e ne ha subiti solo 3. Tra le due squadre ci sono 4 precedenti, con 2 vittorie per parte.

NUOVA SONDRIO – CASTELLANZESE

Dopo il pareggio ottenuto in maniera rocambolesca nella gara di mercoledì contro l’Oltrepò, con ben 3 gol nei minuti di recupero, la Castellanzese è attesa dall’impegno in trasferta allo stadio Coni-La Castellina di Sondrio. La squadra di casa, allenata da mister Marco Amelia, è protagonista di un inizio di campionato veramente negativo, segnato da quattro sconfitte in altrettante partite, che l’hanno relegata all’ultimo posto della classifica con zero punti, con appena un gol segnato e ben 8 subiti. Dal canto suo, la formazione allenata da mister Ivan Del Prato ha perso solo una gara di campionato, quella contro la capolista Folgore Caratese, ma non ha ancora mai vinto e ha collezionato 3 pareggi. La sfida contro i biancazzurri rappresenta senz’altro un’occasione per rompere il ghiaccio e trovare una vittoria molto importante, sia per la classifica, che per il morale. I due precedenti tra le due squadre della passata stagione si sono entrambi conclusi in parità, con il risultato di 2-2.

PROGRAMMA 5° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Breno-Chievo, Brusaporto-Vogherese, Caldiero-Virtus CiseranoBergamo, Folgore Caratese-Leon, Milan Futuro-Scanzorosciate, NUOVA SONDRIO-CASTELLANZESE, Oltrepò-Casatese, Real Calepina-Pavia, VILLA VALLE-VARESINA.

Classifica: Folgore Caratese 12, Chievo 9, Milan Futuro 8, Real Calepina 7, Villa Valle*, Brusaporto*, Breno, Caldiero, Oltrepò** 6, Virtus CiseranoBergamo 5, Leon 4, VARESINA, CASTELLANZESE, Casatese, Scanzorosciate, Pavia 3, Vogherese 2, Nuova Sondrio 0.

*= una partita in meno

**= un punto di penalizzazione